Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не втратить жодного дня в роботі для зближення з Євросоюзом.
Про це йдеться в заяві Президента під час саміту Україна-ЄС.
"Сьогоднішній саміт Україна – ЄС – вагомий символ того, що ми здолаємо будь-які перешкоди для зміцнення нашого партнерства та інтеграції. Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі", - підкреслив Зеленський.
"Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", - додав глава держави.
Нагадаємо, 3 лютого в Києві розпочався саміт Україна-Європейський Союз. Цього дня до столиці прибув президент Європейської ради Шарль Мішель.
Видання Politico писало, що на саміті не буде йтися про швидкий вступ України до Євросоюзу.