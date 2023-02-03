Президент запевнив, що держава здолає "будь-які перешкоди" для зміцнення партнерства та інтеграції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не втратить жодного дня в роботі для зближення з Євросоюзом.

Про це йдеться в заяві Президента під час саміту Україна-ЄС.

"Сьогоднішній саміт Україна – ЄС – вагомий символ того, що ми здолаємо будь-які перешкоди для зміцнення нашого партнерства та інтеграції. Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі", - підкреслив Зеленський.

"Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", - додав глава держави.

Нагадаємо, 3 лютого в Києві розпочався саміт Україна-Європейський Союз. Цього дня до столиці прибув президент Європейської ради Шарль Мішель.

Видання Politico писало, що на саміті не буде йтися про швидкий вступ України до Євросоюзу.