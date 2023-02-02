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Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ

Мова йде про двох дипломатів посольства Росії і двох дипломатів з постійного представництва Росії при ООН.

Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ

Австрія висилає з країни чотирьох російських дипломатів.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Федеральне міністерство з європейських та міжнародних справ Республіки Австрія оголошує про своє рішення скасувати дипломатичний статус чотирьох російських дипломатів у Відні", - йдеться у заяві австрійського МЗС. 

Зазначається, що мова йде про двох дипломатів посольства Росії, "які займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом, а тому, відповідно до статті 9 Віденського конвенції, були оголошені персонами нон грата.

Крім того, не тим займалися і два дипломати з постійного представництва Росії при ООН, яким також наказано залишити територію Австрії.  

Чотири російські дипломати мають залишити територію  Австрія не пізніше, ніж за тиждень, тобто до кінця 8 лютого 2023 року. 

Як відомо, у квітні 2022 року Австрія вислала чотирьох російських дипломатів, які діяли у порушення Віденської конвенції, тобто займалися шпигунською діяльністю. 

Нагадаємо, нещодавно президент Австрії заявив, що його країна не може постачати зброю Україні, бо занедбала своє озброєння і має закріплений нейтральний статус. 

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