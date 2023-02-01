Болгарія визнала Голодомор геноцидом українців

У середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє БТА.

Рішенням Національних зборів було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада. Пропозицію одноголосно підтримала більшість депутатів болгарського парламенту.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українців.

"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав він.

Нагадаємо, що Болгарія масово підтримувала Київ боєприпасами та дизельним паливом у перші місяці повномасштабної війни з Росією.