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Путін не божевільний, він просто “радикально раціональний”, — експрезидент Франції Олланд

Олланд вважає, що Путін чекає, коли країни Заходу втомляться підтримувати Україну і домовляться про припинення конфлікту шляхом переговорів.

Путін не божевільний, він просто “радикально раціональний”, — експрезидент Франції Олланд
Олланд і Путін
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що президент Росії Володимир Путін є “радикально раціональним” лідером, який робить ставку на те, що країни Заходу втомляться підтримувати Україну і домовляться про припинення конфлікту шляхом переговорів, яке буде вигідним для Росії, пише Politico. 

Олланд, який обіймав посаду президента країни з 2012 по 2017 рік, має багато особистого досвіду спілкування з Путіним. Він вів переговори з російським лідером разом із колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель у рамках так званого Нормандського формату в 2014 році після того, як Москва анексувала Крим та підтримала проросійських сепаратистів на Донбасі.

Але ці зусилля щодо діалогу виявилися безрезультатними, показуючи Путіна як лідера, який розуміє лише силу, і ставлячи під сумнів усі пізніші спроби переговорів. 

“Він [Путін] — радикально раціональна людина, або раціонально радикальна людина, як вам подобається”, — сказав колишній лідер Франції, відповідаючи на запитання, чи може Путін прагнути розширити конфлікт за межі України. 

За словами Олланда, у Путіна є власні міркування, і в цих рамках він готовий застосувати силу. Він здатний зрозуміти лише динаміку сили, яку світ може налаштувати проти нього.

Також він вважає, що — на відміну від того, коли він був при владі, коли Париж і Берлін вели переговори з Путіним, — цього разу робота посередника, ймовірно, ляже на Туреччину чи Китай. Олланд вважає, що це "нікого не заспокоїть".

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що Франція надасть Україні ще 12 САУ CAESAR. Крім того, до літа 2 000 українських військових пройдуть навчання у Франції.

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