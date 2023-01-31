Порошенко показав, як британський DAF перетворюють на мобільний зенітний комплекс

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко показав унікальні кадри з майстерні, де британські вантажівки DAF перетворюють на знаряддя «мисливців за «шахедами». Кілька таких вантажівок із зенітними установками Порошенко передав у підрозділи ППО.



Фото: eurosolidarity.org

«Крутість цих фото просто зашкалює. Подивіться, з якими обличчями хлопці монтують зенітку на наш модифікований ДАФ. Ця «крихітка» вагою в тону – здатна знищити рашистський «шахед» і навіть танк. Бо тепер вона має колеса і може швидко переміститися на потрібну відстань до ворожого об’єкта», – розповів Порошенко на Facebook.

За його словами, першу партію, 5 вантажівок із зенітними установками, передали в Рівному. Там вони закриватимуть кордон з Білоруссю».

«А саме ця машина піде вже в інший регіон. Поки не скажу куди саме, але воїни пообіцяли показати відео з першим збитим «шахедом». Я поспілкувався з представниками нашого героїчного ППО, і можу вам з впевненістю сказати: їм все подобається. Вони мають досвід з 2014 року і з нетерпінням чекають, коли завершаться роботи і вантажівка буде у них, щоб бити росіян», – розповідає Порошенко.



Фото: eurosolidarity.org

«DAFи мають дуже гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну прохідність. Вони дуже надійні, мають величезну мобільність. Всі машини пройшли технічне обслуговування, пройшли підготовку – все для того, щоб вони не відмовили в бою», – каже Порошенко.

За його словами, такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста.