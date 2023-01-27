Порошенко передав на схід чергову партію допомоги військовим

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» підготував черговий великий вантаж для ЗСУ, який відправиться на східний фронт. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко зазначив, що 77-й бригаді передадуть повнопривідні, артилерійські ДАФи, спеціальний КУНГ дістанеться для 15-ої бригади артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту. З нього запускаються оперативно – тактичні безпілотники Poseidon.

Також експрезидент показав обладнання, яке буде встановлене у штабі однієї з бригад. «Скарби, так скарби. Це дуже велика панель, система спостереження – така сама, яку встановлював Гліб Бабіч у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді. Зараз, Глібе, ми продовжуємо твою справу», – говорить Порошенко.

Також військовим везуть хімічні грілки, які зараз вкрай потрібні на передовій. «На фронті зимно, і ми були одними з перших, хто привезли хімічні підігрівачі для рук і для ніг. Це йде зараз в бригади для того, щоб нашим хлопцям було тепліше», – пояснив Порошенко.

У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб. «Генератори закуплені нами з «Рошеном» заздалегідь, по конкурентній ціні, сьогодні також йдуть у бригади. І «Старлінки», які користуються шаленим попитом», – зазначив Порошенко.

Спецпризначенцям на Схід везуть прально-сушильні машини. Також для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини: «в них перевзуваються буси, пікапи, які волонтери завезли в Збройні Сили. Зараз, коли складні погодні умови, ці шини забезпечують рух ваших машин і є зараз одним із найбільших дефіцитів», – пояснює Порошенко.

«І 25-ка тут також має свою частину скарбів. 25-ка, яка б’ється в Луганській області, це район Кремінної. Весь цей скарб через півтори години вирушає на Схід. Весь цей скарб, який ми з вами зібрали, працює на захист української держави, працює на наш контрнаступ», – зазначає Порошенко.

Він подякував волонтерам, які вже майже рік не втомлюються підтримувати ЗСУ.

«За одну поїздку тут і 43-я артилерійська, і 77-а десантна, і 25-та десантна, і 15-а артилерійської розвідки, і 3-й полк спецназу. І це все – лише один день нашої з вами роботи. За цю роботу кожному з вас я дуже дякую. Але найбільша подяка – Збройним Силам України», – наголосив Порошенко.