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Єрмак зустрівся з послами країн G7 та головою Представництва ЄС

Учасники зустрічі скоординували спільні дії у контексті наближення роковин війни.

Єрмак зустрівся з послами країн G7 та головою Представництва ЄС
Фото: Сайт президента

Відбулася чергова зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з послами країн “Групи семи” (G7) та головою Представництва Європейського Союзу.

Про це йдеться на сайті президента.

У контексті наближення роковин початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни учасники зустрічі скоординували спільні дії країн “Великої сімки” та України на найближчу перспективу.

Зокрема, за словами Єрмак, до вказаної дати буде проведена спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій розглядатиметься резолюція про підтримку формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським під час виступу на нещодавньому саміті G19 в Індонезії.

“Важливо, щоб цей документ був схвалений максимально можливою кількістю голосів. Тож Україна розраховує на підтримку країн G7 у його ухваленні та сприяння мобілізації підтримки з боку інших держав”, – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту “Групи семи” та України.

Учасники зустрічі обговорили можливі нові формати інформування світової спільноти, зокрема послів та представників країн-партнерів, про останні напрацювання експертної групи Єрмака-Макфола щодо санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Генасамблея ООН запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо війни в Україні, після яких 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН

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