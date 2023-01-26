Євросоюз передасть Україні 1000 генераторів

Європейський Союз відкриває новий енергетичний хаб у Польщі. Він буде логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

“Як перший крок, в Україну буде доставлено 1000 нових генераторів із резерву rescEU у Польщі, що доповнює 1400 генераторів і мільйони енергоносіїв, які вже пропонуються через Механізм цивільного захисту ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Загалом ЄС виділив Польщі 114 млн євро на придбання генераторів, які стануть частиною цього енергетичного резерву rescEU.

Міжнародні партнери і приватний сектор зможуть спрямовувати свої пожертви через цей центр. ЄС повністю профінансує транспортування поставок з хабу в Україну.

Євросоюз надсилатиме як генератори невеликих розмірів, здатних забезпечити електроенергією окремі домогосподарства, так і набагато більші моделі, придатні для забезпечення роботи громадських будівель і життєво важливих комунальних послуг, таких як лікарні та центральні теплові пункти.

Нагадаємо, Міжвідомча донорська координаційна платформа для відновлення України розпочала роботу. Вона дасть змогу забезпечити тісну координацію між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими організаціями та забезпечить узгоджене, прозоре і підзвітне надання підтримки.