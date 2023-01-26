Пропозицію відправити танки Abrams Україні президенту США зробив Ентоні Блінкен, – Bloomberg

Пропозицію передати американські танки Abrams Україні президенту США Джо Байдену озвучив держсекретар Ентоні Блінкен. Він зробив це, аби розблокувати рішення Німеччини щодо дозволу на надсилання танків Leopard, пише Bloomberg.

Рішення ухвалено на тлі нового накопичення російських сил. Аналітики вважають, що це може свідчити про новий наступ навесні.

"Зрештою, США дійшли висновку, що поставити танки Abrams оперативно не є важливим, оскільки обіцянка відправити їх у майбутньому переконає канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити Leopard зараз", – зазначили журналісти.

Байден посміявся над питанням про те, чи примусила його ФРН змінити точку зору і погодитися на виділення американських танків українцям.

"Німеччина не примусила мене передумати. Ми хотіли переконатися, що ми всі разом. І це те, що ми збиралися робити весь цей час", – сказав він.

Агентство додало, що на поставку німецьких танків до України потрібно приблизно два місяці.

Західні дискусії щодо "Абрамсів" також відображали глибші розбіжності між членами НАТО щодо української стратегії. Один чиновник, розмовляючи з журналістами на умовах анонімності в середу, сказав, що консенсус у багатьох європейських столицях полягав у тому, щоб допомогти Україні досягти успіхів на полі бою та змусити Росію до переговорів.

Але інші, як-от Велика Британія, стверджують, що відправка бойових танків в Україну може допомогти їй подолати російські лінії та, можливо, завершити війну вже цього року. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі висловив таку думку під час візиту до США минулого тижня, коли він зазначив, що рішення Великої Британії надати танки Challenger 2 було частиною поштовху до швидшого завершення війни.

Тепер, коли питання танків вирішено, один із американських посадовців повідомив, що союзники перейдуть до обговорення інших пунктів у списку побажань України, зокрема винищувачів та армійських тактичних ракетних комплексів, таких як ATACAMS. Втім, тут відмічається ризик через те, що така зброя здатна бити на великі відстані, наприклад, у РФ. Французький посадовець зі свого боку вважає тему винищувачів малоймовірною, але він визнав, що умови надання допомоги в безпеці вже кілька разів змінювалися.

Нагадаємо, учора канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті оголосив дозвід надати Україні танки Leopard. Він також довзоли іншим країнам реекспортувати їх українцям.

Спочатку про згоду дати україням довгоочікувані сучасні танки 17 січня заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він сказав, що збирає міжнародну коаліцію країн, які згодні поділитися з українцями своїми танками Leopard. Але дати їх без згоди Берліна неможливо.

Очікувалося, що Німеччина повідомить про дозвіл на передачу танків напередодні або на зустрічі в межах "Рамштайн", що пройшла 20 січня. Однак рішення тоді так і не ухвалили.

ЗМІ писали, що Шольц готовий надати танки, якщо аналогічне рішення ухвалять США. Офіційно німецький уряд такий ультиматум заперечував, але Берлін говорив, що для того, аби надати дозвіл на реекспорт німецьких танків, йому потрібна ширша коаліція країн, які готові зробити це.

У вівторок газета Spiegel із посиланням на анонімні джерела повідомила, що Шольц ухвалив позитивне рішення і Leopard в Україні таки будуть. Майже одночасно із цим зʼявилася тоді непідтверджена офіційно інформація, що свої Abrams готові надати Штати. Раніше Вашингтон застерігав, що ці американські танки дорогі й складні у використанні, бо потребують пального для літаків, а не дизелю, як Leopard, а також вони часто потребують дозаправки.

Того ж дня, коли про рішення дати танки оголосив Шольці, президент США Джо Байден повідомив, що Штати нададуть Україні 30 Abrams.

Очікується, що Україна отримає понад 80 танків, перші поставки зможуть зробити приблизно за два місяці.