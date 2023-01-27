Питання нелегальної міграції знову повернулося на порядок денний ЄС, Єврокомісія пропонує жорсткий підхід

Питання стрімкого зростання нелегальної міграції у Європі знову повернулося на порядок денний блоку.

Як пише Politico, про це йшлося під час неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Стокгольмі.

Європейський комісар із внутрішніх справ Йлва Йоханссон заявила про необхідність жорсткішого підходу до вирішення цієї проблеми. Йдеться, зокрема, про візові обмеження. Вона підкреслила, що до рідних країн має повертатися більше шукачів притулку, яким відмовили у дозволі залишитися у ЄС.

“Ми можемо досягти значного прогресу, щоб збільшити кількість повернень і зробити це ефективніше і швидше”, – сказала Йоханссон.

За її словами, кількість заяв про надання притулку втричі більша, ніж кількість нелегальних прибулих, тому можливості для оперативного прийому документів немає.

Комісарка підкреслила, що багато заявників насправді не потребують міжнародного захисту. Вона вказала на збільшення потоків мігрантів до Європи з “безпечних” країн, таких як Марокко, Єгипет, Туніс, Бангладеш, Пакистан, Куба та Індія.

“Ось чому я дуже вітаю те, що шведське головування зосередиться на поверненні. І нам не потрібно чекати на законодавчі акти про пакт, щоб це зробити”, – додала вона, маючи на увазі угоду про міграцію, над якою вже давно працюють.

Вона також зазначила, що хоча агентство ЄС з прикордонного контролю Frontex “дуже добре обладнане для підтримки наших повернень, лише п’ять держав-членів використовують його”. Вона озвучила статистику, згідно з якою столиці блоку звертаються до країн походження мігрантів лише в 16% випадків.

Міністри на зустрічі розглянули заходи, які б гарантували, що кожен член ЄС регулярно надаватиме Frontex відповідні дані про повернення мігрантів до кінця кожного року, аби якнайшвидше запровадити оцифрований процес у всіх державах-членах.

Раніше цього тижня Європейська комісія представила свій план посилення повернення мігрантів до країн за межами Європейського Союзу. У 2021 році, коли востаннє були доступні повні дані, міграційні служби країн ЄС попросили вислати 342 100 осіб. За даними Євростату, у 2021 році лише 24% з них повернулися у країни за межами блоку.

Зростаюча кількість прибулих повернула вибухонебезпечну тему на порядок денний ЄС. Так, канцлер Австрії Карл Нехаммер публічно закликав ЄС профінансувати паркан на кордоні Туреччини з Болгарією, вартістю 2 мільярди євро, де зростає кількість мігрантів, що прямують до ЄС.

Водночас Йоханссон виступала проти вимоги використовувати кошти ЄС для створення інфраструктури прикордонного контролю. Вона підтримала позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн: “У бюджеті ЄС на це немає грошей. Тож якщо ми витратимо гроші на стіни та паркани, на інші речі грошей не залишиться”.

Нагадаємо, торік у листопаді Кабінет Міністрів України заборонив прийняття та розгляд заяв громадян Росії про оформлення дозволу на імміграцію.