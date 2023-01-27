Коли введуть санкції проти Росатому?

Останнім часом в інформаційному просторі часто з’являються заяви посадових осіб щодо необхідності введення санкцій проти російського монополіста та гіганта в ядерній енергетиці – Росатому.

Фото: надане Мирославом Ільяшевим

Передусім, хочу нагадати, що санкції вводяться не з метою негайного руйнування тієї чи іншої галузі, а за-для обмеження можливостей та подальшого її розвитку.

Рішення щодо накладання санкцій на Росатом будуть прийняті, коли світ буде готовий до цього. А певні обмеження, ще до введення офіційних санкцій, вже поступово вступають у дію.

Наприклад, за інформацією американського видання «Word Nuclear News» Управління національної ядерної безпеки Міненерго США анонсувало закупівлю 1 млн фунтів оксиду урану (U3O8), виробленого в країні. Тим самим, уряд США спонукає піднесення власного виробництва урану та створення федерального стратегічного резерву.

Для цього обрано американські компанії enCore Energy, Ur Energy й Uranium Energy Corp, які будуть виконувати державне замовлення. Тобто США створюють повний цикл забезпечення ядерної галузі власним ураном – це питання національної безпеки США.

Крім того, в США створено консорціум високопробного низькозбагаченого урану (HALEU), який використовується для подальшого збагачення та використання в ядерній енергетиці. Вочевидь, що цей крок спрямований на створення безпечних внутрішніх поставок урану, у тому числі HALEU, який, як виявилося, раніше постачався з РФ.

Зрозуміло, що відтепер росія частково втрачає ринок збуту високопробного низькозбагаченого урану.

Це лише початок…

Наприкінці минулого року фінська компанія «Fennovoima» розірвала контракт з Росатомом на будівництво атомної електростанції Ханхіківі-1 через те, що підрядник не може виконати свої зобов’язання в строк.

Далі… Нещодавно, Болгарська державна атомна електростанція Козлодуй домовилась із французькою компанією Framatome про постачання ядерного палива для шостого енергоблоку потужністю 1000 МВт. Це вже другий крок Болгарії до диверсифікації поставок ядерного палива. Попереднім постачальником була росія.

Турецький уряд та приватні компанії ведуть переговори із США стосовно придбання малих модульних реакторів (ММР). Так, ті самі ММР, будівництво яких в Україні чомусь викликало шквал критики з боку представників т. зв. п’ятої колони, які як відомо, діють в інтересах «росії матушки» вже досить тривалий час та не припиняють це робити й під час повномасштабного вторгнення… Але це вже питання до правоохоронних органів.

Виявляється, що ММР вигідно та перспективно. Туреччина намагається відмовитись від вугілля, та замінити у перспективі ТЕС та атомну енергетику.

Турецька держава планує придбати до 35 ММР, що наддасть можливість видавати до 20 ГВт потужності електроенергії з атомних електростанцій до 2050 року.

Як ви розумієте, це також обмежує ринок для Росатому. Можна припустити, що Туреччина, як колишній стратегічний економічний партнер РФ, скоріш за все, замовила би будівництво АЕС в росії. А це не тільки контракти на будівництво, а й обслуговування, постачання ядерного палива, зберігання відпрацьованого ядерного палива тощо. Це мільярди доларів. Нарешті, це розробка та розвиток новітніх технологій, які мають результати лише за умов наявності здорової конкуренції.

У цьому контексті хочу нагадати, що ще у вересні 2021 року Україна у особі ДП «НАЕК Енергоатом» та американська компанія NuScale підписали меморандум про співпрацю у сфері будівництва ММР в Україні.

А на початку 2022 року ДП «НАЕК Енергоатом» та британська компанія Rolls-Royce домовилися про співпрацю щодо можливості будівництва британських ММР в Україні. Rolls-Royce SMR – це конструкція потужністю 470 МВт на базі невеликого реактора з водою під тиском. Термін експлуатації цього ММР становитиме щонайменше 60 років.

Щоб зрозуміти стратегічний подальший рух світу в енергетичній сфері, необхідно слідкувати за тенденціями…

Наприклад, той самий Rolls-Royce прогнозує, що Британія зіткнеться з енергетичною кризою в наступному десятилітті, якщо не продовжить будівництво атомних електростанцій.

У свою чергу Уряд Великобританії до жовтня 2024 року планує припинити роботу всіх електростанцій, що працюють на вугіллі.

Атомна енергетика в США забезпечила понад 50% безвуглецевої електроенергії в минулому році, що зробило її найбільшим вітчизняним джерелом чистої енергії.

При цьому, атомні електростанції працювали на повну потужність понад 92% часу, що робить їх найнадійнішим джерелом енергії в Америці. Це приблизно в 1,5-2 рази надійніше, ніж електростанції на природному газі (54%) і вугіллі (49%), і приблизно в 2,5-3,5 рази надійніше, ніж вітрові (34%) і сонячні (25%) електростанції.

До відома, в США, у 28 штатах експлуатуються 92 комерційні реактори, які допомагають забезпечити енергією будинки та підприємства.

З часом ми переконуємось, що війна росії проти України перевернула глобальний енергетичний ринок. Намагаючись використовувати нафту і газ як інструмент зброї, кремль лише об’єднав світ навколо енергетичних викликів та спонукає світ вишукувати інші надійні джерела енергії.

На нашу думку, це має буде атомна енергетика у комплексі із відновлювальними джерелами енергії (ВДЕ), які набирають обертів та розвитку.

Й це не пусті припущення. Наприклад, в Німеччині за підсумками 2022 року електроенергія, вироблена з ВДЕ, становитиме близько 46% проти 41% роком раніше. Берлін планує виробляти до 80% електроенергії з ВДЕ до 2030-го. Зауважимо, що потреба у відновлюваних джерелах енергії стала для Німеччини ще гострішою через скорочення російського імпорту викопного палива після вторгнення росії в Україну.

Таким чином, світ об’єднується навколо створення надійних джерел енергії, але максимально обмежує участь росії у цьому процесі.

Що стосується накладання офіційних обмежувальних санкцій на Росатом – це неминуча перспектива для атомної галузі росії. Відбудеться це тоді, коли світ буде готовий до цього. Але як ми вже наголошували, цей процес вже розпочався та триває. Й в ньому зацікавлені всі країни світу, які мають потенціал розвитку атомної енергетики та цілком природньо, намагаються витіснити конкурента, який нехтує міжнародними нормами та правилами. А привід вже є – це агресія росії проти України, ядерний терор у вигляді захоплення Запорізької АЕС та спроба її незаконного привласнення, катування персоналу станції, створення небезпечної зони на найбільшій в Європі атомній електростанції, загроза ядерної небезпеки, невиконання міжнародних договорів тощо.

Накладання санкцій на державну корпорацію з атомної енергії Росатом зробить втрати росії колосальними та матимуть глобальне значення.

За для розуміння масштабів цієї державної корпорації уявіть, що Росатом об’єднує понад 360 підприємств атомної галузі, до складу якої входять цивільні атомні компанії росії, підприємства ядерного збройного комплексу оборонно-промислового значення, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.

Росатом є одним з світових лідерів з будівництва атомних енергоблоків за кордоном. У стадії реалізації знаходяться близько 25 енергоблоків в дев’яти країнах світу.

Про необхідність реалізації пакету санкцій проти Росатому наголосили в офісі Президента України ще у листопаді минулого року. Уявіть, портфель закордонних замовлень російської держкорпорації становить понад 200 млдр. доларів США.

Крім того, частка світового ринку фабрикації ядерного палива, яка припадає на Росатом, складає понад 16%.

Від санкцій значно постраждають й підприємства, які входять до ядерного збройного комплексу, що у свою чергу позначиться на військовій компоненті москви.

Скорочення можливостей російської атомної галузі, витіснення її зі світового ринку новітніх технологій, створить передумови до незворотних процесів та відставання, які відкинуть росію у минуле та зробить її не конкурентоспроможною.