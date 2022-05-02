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Фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції

Війна проти України стала однією з причин рішення.

Фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції
Фото: fennovoima.fi

Фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції Ханхіківі-1. 

Про це повідомили в Енергоатомі з посиланням на заяву компанії.

Контракт розривається через значні затримки та нездатність росіян виконати проєкт. 

Війна проти України ще більше поглибили ризики, а Росатом не зміг їх знизити.

За словами гендиректора компанії Йоакіма Шпехта, розірвання контракту значно вплине на співробітників підприємства, а також на ланцюг поставок та регіон Пюхяйокі.

Нагадаємо, міністр з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен заявив, що країна не буде платити Росії за газ рублями, попри вимоги російської влади.

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