Війна проти України стала однією з причин рішення.

Фінська компанія “Fennovoima” розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції Ханхіківі-1.

Про це повідомили в Енергоатомі з посиланням на заяву компанії.

Контракт розривається через значні затримки та нездатність росіян виконати проєкт.

Війна проти України ще більше поглибили ризики, а Росатом не зміг їх знизити.

За словами гендиректора компанії Йоакіма Шпехта, розірвання контракту значно вплине на співробітників підприємства, а також на ланцюг поставок та регіон Пюхяйокі.

Нагадаємо, міністр з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен заявив, що країна не буде платити Росії за газ рублями, попри вимоги російської влади.