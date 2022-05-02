Білорусам вимикають Інтернет для приховання інформації про пересування армії Росії, – ГУР Міноборони

У квітні в Білорусі почали обмежувати доступ абонентів до Інтернету, щоб приховати інформацію про переміщення армії Росії білоруською територією. Вперше це було зафіксовано 1 квітня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України в Telegram.

Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони.

"За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином кгб білорусі та фсб росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", – зазначили в ГУР.

За даними розвідників, аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.

Нагадаємо, з білоруської території російські війська зайшли на початку війни зокрема в Київську область. Через білорусько-український кордон відбувалося перекидання ворожої техніки та втеча росіян назад. Крім того, білоруська територія досі використовується для завдання по Україні ракетних ударів.

При цьому частина громадян Білорусі намагається чинити опір сприянню війні проти України. Вони пошкоджували залізничні шляхи, щоб запобігти посиленню росіян в Україні, та публікують дані про підняття в небо винищувачів, із яких потім на українців летять ракети.