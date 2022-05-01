Прем'єр Індії Моді, який не засудив напад Росії на Україну, їде пояснити свою позицію в ЄС

Очільник уряду Індії Неренда Моді, на адресу якого звучало чимало зауважень щодо невизначеної позиції стосовно російської військової агресії проти України, у неділю відбуде до Європи.

Про це розповів у неділю журналістам новопризначений очільник МЗС цієї країни Вінай Кватра, передає "Європейська правда".

Попри те, що офіційно поїздка присвячена розвитку двосторонніх зв’язків, Bloomberg повідомляє, що Моді "донесе бачення Індії до Німеччини та Франції", а також у Данії. Індійське видання DNA також пише, що прем’єр "обміняється баченням" щодо російсько-української війни".

Індія відома тим, що вона офіційно досі не засудила Росію за вторгнення в Україну, натомість вона закликає "обидві сторони" до діалогу. Авторитетне видання Foreign policy пише, що Делі свідомо зробив цей вибір і дотримується його попри тиск Заходу. У експертній спільноті Індії напряму лунають заклики до України поступитися Росії.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден провів розмову з Моді. Зокрема, Моді розповів Байдену, що запропонував провести прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Байден також намагався переконати Моді долучитися до економічних обмежень проти РФ у відповідь на розв'язану нею війну в Україні. США також не хочуть, щоб Індія збільшувала імпорт російських енергоресурсів. Росія ж пропонує Індії значні знижки після запровадження західних санкцій.

Індія була однією з 58 країн, що 7 квітня утрималися під час голосування в Раді ООН з прав людини, коли Росія була виключена з організації.