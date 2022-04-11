США переконують Індію чинити економічний тиск на Росію

Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з прем'єр-міністро Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, Моді розповів Байдену, що запропонував провести прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Байден, пише видання, намагаєтсья переконати Моді долучитися до економічних обмежень проти РФ у відповідь на розв'язану нею війну в Україні. США також не хочуть, щоб Індія збільшувала імпорт російських енергоресурсів.

Як відомо, Росія пропонує Індії значні знижки після запровадження західних санкцій.

З моменту початку російського військового вторгнення в Україну Індія купила щонайменше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти. За інформацією агентства Reuters, за минулий рік Індія купила 16 мільйонів барелів нафти.

Зазначається, що в розмові з Байденом Моді висловив тривогу з приводу руйнувань та вбивств мирних жителів в Україні, особливо в місті Буча.

"Ми негайно засудили це і вимагали проведення незалежного розслідування", - сказав глава індійського уряду.

Нагадаємо, Індія була однією з 58 країн, що 7 квітня утрималися під час голосування в Раді ООН з прав людини, коли Росія була виключена з організації.