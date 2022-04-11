Концерн Rheinmetall згоден поставити танки Україні, якщо погодиться уряд Німеччини

До 2010 року "леопард-1" був основним на озброєнні в ФРН, але тепер його замінила сучасніша модель.

Концерн Rheinmetall готовий поставити в Україну танки, зокрема й Leopard 1, якщо на це буде згода уряду Німеччини. Про це генеральний директор німецького концерну Армін Паппергер повідомив у коментарі Handelsblatt.

"Перший Leopard 1 може бути поставлений уже за шість тижнів", – стверджує він.

Сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у кулуарах на зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі підкреслила, що Україна потребує більшої кількості техніки.

"Зараз не час для виправдань, зараз час для креативу та прагматизму", – заявила вона.

Leopard 1 – основний танк ФРН, який використовувався нею до 2010. Досі перебуває на озброєнні в деяких вормуваннях сухопутних військ різних держав світу. Німеччина нині використовує осучаснену модель цього танку Leopard-2.

Нагадаємо, два дні тому міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що ФРН досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу. Водночас, за словами Ламбрехт, це не означає, що Німеччина не може зробити для України більше. Зокрема, військова промисловість може постачати зброю безпосередньо Україні.

За даними німецьких медіа, Україна також має намір закупити напряму в Rheinmetall бойові машини піхоти Marder.

Спочатку Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні Marder, а потім отримати у виробника доукомплектовану техніку. Проте проти виступило міністерство оборони Німеччини. При цьому відомство не оцінювало стан БМП і необхідність їхнього огляду та обслуговування.

Крім того, наприкінці березня Rheinmetall звернулося до міністра оборони Крістіне Ламбрехт щодо викупу 4 млн набоїв для БМП та їх доправлення в Україну, проте фірма не отримала відповіді, заявили журналісти.

Позиція офіційного Берліна викликала критику посла України у ФРН Андрія Мельника. Підтвердження інформації про відсутність перевірок техніки з боку Міноборони означатиме скандал, заявив дипломат BamS. Почата Росією війна проти України триває вже півтора місяця, проте Берлін "не поспішає", зазначив Мельник.