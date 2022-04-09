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Німеччина заявила, що вже не має зброї для України з армійських складів

Однак німецька військова промисловість може постачати зброю Україні.

Німеччина заявила, що вже не має зброї для України з армійських складів
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що ФРН досягла межі щодо постачання Україні зброї зі складів Бундесверу. 

Про це вона сказала в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі. Тому що війська, як і раніше, повинні мати змогу гарантувати національну оборону та оборону Альянсу", – сказала вона.

Водночас, за словами Ламбрехт, це не означає, що Німеччина не може зробити для України більше. Зокрема, військова промисловість може постачати зброю безпосередньо Україні.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає ухвалення остаточного рішення щодо постачання в Україну високотехнологічних танків для війни з Росією.

Також німецька промисловість підтримує санкційний курс уряду ФРН і ЄС щодо Росії

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