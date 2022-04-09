Окупанти викрали ексголову Херсонської ОДА Путілова

Викрадачі були у масках.

В Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Годину тому в Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича", - написав Геращенко.

Також про викрадення Путілова написали у херсонських телеграм-каналах.

Наразі Херсон окупований. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за "ХНР". Проте депутати облради відкинули цю ідею. У місті постійно проходять мітинги на підтримку України. У відповідь на це окупанти викрадають місцевих активістів, політиків, громадських діячів.

3 квітня херсонський журналіст Костянтин Риженко, про зникнення якого стало відомо 31 березня, вийшов на зв’язок. Він сказав, що втратив доступ до своїх основних облікових записів і перебуває "у бігах".