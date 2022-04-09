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Втрати російських окупантів в Україні досягли ​близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати російських окупантів в Україні досягли ​близько 19,1 тисяч осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків та сім кораблів
Фото: EPA/UPG

Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого по 9 квітня орієнтовно склали близько 19100 осіб живого складу.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

Також окупанти втратили: 705 танків, 1895 броньованих машин, 335 артилерійських систем, 108 реактивних систем залпового вогню, 55 засобів протиповітряної охорони.

Збройні сили України знищили 151 ворожий літак, 136 гелікоптерів, 1363 автомобілів ворога, сім кораблів, 76 цистерн з ПММ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та чотири пускові установки Оперативно-тактичної ракетної зброї.

У Штабі зазначили, що усі дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, станом на 40-ву добу повномасштабної війни в Україні російська армія, котра хизується званням другою найсильнішої у світі, втратила більше живої сили і техніки, ніж армії окремих країн.

За даними Генштабу, військові шпиталі РФ і Білорусі вже не вміщують стільки поранених окупантів.

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