У Чорноморську під Одесою пролунав вибух

Вранці 9 квітня у Чорноморську, на південь від Одеси, пролунав вибух. Мер міста Василь Гуляєв повідомив у Telegram, що причин для паніки немає.

"Ситуація контрольована. Так, є вибух. Але нічого страшного наразі не сталося. Головне – без паніки, тому що паніка – найгірше, що може бути", – сказав він.

Гуляєв пообіцяв, що тільки-но влада та військові розберуться в ситуації, він повідомить подробиці.

Нагадаємо, в Одеській області на вихідні ввели затяжну комендантську годину. Людям заборонено перебувати в зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.