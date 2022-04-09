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У Чорноморську під Одесою пролунав вибух

Деталі уточнюють.

У Чорноморську під Одесою пролунав вибух
Василь Гуляєв
Фото: скрін відео

Вранці 9 квітня у Чорноморську, на південь від Одеси, пролунав вибух. Мер міста Василь Гуляєв повідомив у Telegram, що причин для паніки немає.

"Ситуація контрольована. Так, є вибух. Але нічого страшного наразі не сталося. Головне – без паніки, тому що паніка – найгірше, що може бути", – сказав він.

Гуляєв пообіцяв, що тільки-но влада та військові розберуться в ситуації, він повідомить подробиці.

Нагадаємо, в Одеській області на вихідні ввели затяжну комендантську годину. Людям заборонено перебувати в зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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