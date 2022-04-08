Реєстрацію на єдиний мультипредметний тест для абітурієнтів продовжено до 19 квітня

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження термінів формування реєстраційних карток для участі в національному мультипредметному тестуванні. Такі картки можна сформувати до 19 квітня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Інформацію про потенційних учасників тесту УЦОЯО візьме з бази даних реєстрації для участі в ЗНО, однак кожен, хто зареєструвався для участі в ЗНО, на своїй Інформаційний сторінці обов’язково повинен підтвердити бажання складати це тестування, а також повідомити організаторам про те, у якому регіоні він/вона перебуватиме в липні.

"Однієї реєстраційної картки достатньо для потрапляння у базу даних про потенційних учасників мультипредметного тестування. Будь ласка, не створюйте дублі цих карток і не надсилайте свої документи до регіональних центрів оцінювання якості освіти повторно", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня Міносвіти остаточно скасувало в 2022 році державну підсумкову атестацію та незалежне зовнішнє оцінювавання. Спрощений варіант ЗНО - мультипредметний тест - заплановано провести у липні.