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Сучаснішу модель ворожого безпілотника - "Орлан-30" - приземлили українські бійці на Луганщині

"Модель то сучасніша, але "бачок" із пальним нас дуже повеселив".

Сучаснішу модель ворожого безпілотника - "Орлан-30" - приземлили українські бійці на Луганщині
Фото: Facebook/ 24 ОМБр імені короля Данила

Українські фахівці радіоелектронної боротьби посадили на Луганщині ворожий "Орлан-30".

"Цього разу уже сучасніша модель згаданого безпілотного літального апарату - "Орлан-30" посаджена українськими захисниками", - зазначили на Facebook-сторінці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Військові пожартували: "Модель то сучасніша, але "бачок" із пальним нас дуже повеселив".

Нагадаємо, вчора бійці бригади посадили в Луганській області ще один ворожий безпілотник "Орлан-10". Російські окупанти використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях українських захисників.

А 29 березня "Орлан-10" збили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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