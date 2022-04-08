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Росіяни обстріляли Золоте на Луганщині, поранені пʼятеро людей

Також у Лисичанську сьогодні від обстрілу загинула мирна мешканка. 

Російські окупаційні військові обстріляли Золоте Луганської області. Загорілись житлові будинки, поранені щонайменше пʼятеро людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Загалом ведення вогню по Гірській громаді не припиняється вже майже дві доби.

"Без урахування ситуації в Золотому, де підрахунок пошкодженого майна триває, упродовж дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній", – повідомив він.

Під час обстрілу Лисичанська сьогодні загинула цивільна жінка. 

Нагадаємо, вчора з Гірського евакуювали 640 людей. Завтра мешканці Лисичанської територіальної громади матимуть змогу евакуюватися автобусами до Дніпра для подальшого переміщення на захід. Зі собою можна брати хатніх улюбленців. 

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