Генпрокурор повідомила, що частина загиблих була з документами, решту доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках або ж ідентифікувати через ДНК.

В Бучі почали ексгумувати тіла з місця масового поховання.

Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, роботи розпочали з великої могили біля місцевого храму. Тут захоронено близько 67 тіл загиблих.

"Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор зауважила, що після цього розпочнеться кропітка робота зі встановлення обставин смерті кожної жертви російських загарбників.

"Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб рашисти вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи винищення українців", - підкреслила Венедіктова.

Вона повідомила, що в ГПУ мають вже "100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі" і завдання прокурорів - встановити кожного, "хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю".

Нагадаємо, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, ідентифікували 163 убитих російськими окупантами місцевих жителів. Загалом відомо, що під час окупації у місті загинуло 320 цивільних.

За повідомленнями закордонних ЗМІ, американська розвідка займається ідентифікацією російських підрозділів, причетних до вчинення звірств у Бучі.