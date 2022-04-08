У Бучі встановили особи 163 убитих росіянами мирних мешканців

У звільненій Бучі на Київщині ідентифікували 163 убитих російськими окупантами місцевих жителів. Загалом відомо, що під час окупації у місті загинуло 320 цивільних.

Про це міський голова Бучі Анатолій Федорук сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"На сьогоднішній день ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їх прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, у тій чи іншій сім'ї", – розповів Федорук.

За його словами, на даний момент містом зібрано близько 320 тіл вбитих російськими окупантами бучанців.

"Виявили ще два тіла у селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І щодня ми знаходимо все нові та нові тіла загиблих, у різних куточках нашого міста – на городах, у паркових зонах, на теренах дитячих майданчиків. Це, крім тих, про які вже писали ЗМІ", – пояснив міський голова.

Федорук додав: до останнього сподівався, що в цій повномасштабній війні, що правила, традиції військових дій будуть якось дотримані. Але те, що довелося побачити, вразило.

"Ми почали об'їжджати місто з 1 квітня. Спочатку ми пройшлися залізничним переїздом, подивилися на розбиті будинки, побачили спалену техніку. Дійшли фактично до перехрестя вулиці Вокзальна та Яблонська і побачили двадцять одне тіло вбитих, закатованих зі зв'язаними руками цивільних громадян, які були розстріляні. І видно, що вони вже не одну добу лежали. Тому що деякі тіла навіть собаки вже почали їсти. А через день фактично з'ясували, що у дитячому таборі "Променистий" у мікрорайоні "Млинники" був умовний штаб росіян – і там у підземеллі також було знайдено п'ятеро молодих людей зі зв'язаними руками. На вулицях лежала велика кількість розстріляних. І не від уламків, не від мінометів – а саме кульові поранення, тобто людей, розстрілювали з автоматів", – розповів Анатолій Федорук.

Раніше в Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир.