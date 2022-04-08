У Бородянці на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова. в ефірі спільного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

"Сьогодні (7 квітня – ред.) розібрали (руїни) двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих, - сказала Венедіктова. - Бородянка є показовим прикладом. Там не було жодних військових, жодних військових інфраструктур, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю (центральну) вулицю – і просто знищувала все".

За слова генпрокурорки, у правоохоронців є факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

Вона також додала, що у Бородянці – жахлива ситуація з точки зору руйнації та непередбачуваності жертв.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснював журналістам, що потрібен тиждень, аби розібрати лише один зруйнований багатоповерховий будинок у Бородянці. А таких руйнувань у місті дуже багато, і під кожним завалом можуть бути люди.

Нагадаємо, за інформацією місцевої влади, росіяни майже знищили Бородянку, близько 200 жителів зникло безвісти