Фото: Макс Требухов
Містечко Бородянка у Київській області лишається без водопостачання, газу і електрики. Ситуація в навколишніх селах також важка - бракує їжі та предметів першої необхідності.
"Доїхати туди звичайним шляхом неможливо, підірвано міст. Можна лише лісами, полями, об'їзними шляхами. Це дуже довго і небезпечно", - розповідає фотокореспондент LB.ua Максим Требухов, який поїхав у Бородянку разом з волонтерами Загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.
"Центральна вулиця вся в залишках техніки, розбиті всі фасади будинків. Видно, що там був бій. Також у центрі міста будинки розбиті авіацією. На них дивиться бюст Тараса Шевченка, весь в отворах від куль. Росіяни явно намагалися його розстріляти", - передає кореспондент.
У лікарні в Бородянці з лікарів залишилися анестезіолог, травматолог і хірург, а також три медсестри. Вони надають допомогу постраждалим, наскільки вистачає їхніх сил.
"Туалетний папір, підгузки, засоби гігієни просто на вагу золота. У людей немає нічого", - розповідає кореспондент.
Раніше повідомляли, що близько 200 людей у Бородянці зникли безвісти. Наразі там працюють рятувальники та правоохоронці.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Перший населений пункт маршруту Червоного Хреста - селище Берестянка
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Далі команда рушає до Бородянки
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: бородянка війна наслідки руйнування червоний хрест
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Cело Шибене теж було під окупацією і потребує допомоги
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Траса через Ірпінь.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов