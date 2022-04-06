Фото: Макс Требухов

Містечко Бородянка у Київській області лишається без водопостачання, газу і електрики. Ситуація в навколишніх селах також важка - бракує їжі та предметів першої необхідності.

"Доїхати туди звичайним шляхом неможливо, підірвано міст. Можна лише лісами, полями, об'їзними шляхами. Це дуже довго і небезпечно", - розповідає фотокореспондент LB.ua Максим Требухов, який поїхав у Бородянку разом з волонтерами Загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

"Центральна вулиця вся в залишках техніки, розбиті всі фасади будинків. Видно, що там був бій. Також у центрі міста будинки розбиті авіацією. На них дивиться бюст Тараса Шевченка, весь в отворах від куль. Росіяни явно намагалися його розстріляти", - передає кореспондент.

У лікарні в Бородянці з лікарів залишилися анестезіолог, травматолог і хірург, а також три медсестри. Вони надають допомогу постраждалим, наскільки вистачає їхніх сил.

"Туалетний папір, підгузки, засоби гігієни просто на вагу золота. У людей немає нічого", - розповідає кореспондент.

Раніше повідомляли, що близько 200 людей у Бородянці зникли безвісти. Наразі там працюють рятувальники та правоохоронці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Перший населений пункт маршруту Червоного Хреста - селище Берестянка

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Далі команда рушає до Бородянки

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: бородянка війна наслідки руйнування червоний хрест

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Cело Шибене теж було під окупацією і потребує допомоги

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Траса через Ірпінь.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов