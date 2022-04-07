Зруйновані міста Київщини відновлять у найкоротші терміни, – ОП

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші строки відновити інфраструктуру міст Київщини, які постраждали від злочинів російських окупантів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.



«Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка – наші міста-герої, в яких живуть наші люди-герої. Всі, хто вистояв страшний час окупації, всі хто, на жаль, залишився там навіки – ми ніколи не пробачимо росії цей військовий злочин і ніколи не забудемо», – зазначив Тимошенко в мережі Facebook.

За його словами, вже понад 50 спеціалістів ДСНС задіяні у проведенні рятувальних робіт. Завдяки їм відновлено світло в 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

«Це означає, що знову зі світлом 2725 домівок», – підкреслив Тимошенко.

Заступник керівника ОП проінформував, що зараз на Київщині знешкоджено 1364 вибухонебезпечних предмета. Також відновлено рух 56 приміських та міжміських автобусів. В звільнених населених пунктах відновлюється дистанційне навчання, а на дорогах Київщини працюють 19 одиниць дорожньої техніки.



«Дорожники прибирають вулиці, повалені дерева, евакуюють машини, що постраждали від дій російської армії. На дорозі до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом. Новий міст буде ще краще зруйнованого. Ми відбудуємо кожне місто до останнього камінчика», – пообіцяв Тимошенко.