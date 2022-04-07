Сенат США підтримав законопроєкт щодо ленд-лізу Україні, який значно спрощує постачання озброєння

Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт щодо надання Україні ленд-лізу. У часи Другої світової аналогічний захід допоміг перемогти Гітлера, пише Politico.

Остаточне ухвалення програми ленд-лізу дозволить президенту США Джо Байдену більш ефективно відправляти зброю в Україну. Видання зазначає, що Сенат швидко підтримав цю ініціативу, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.

Програма ленд-лізу, створена за часів Другої світової, розглядалася як переломний момент, оскільки дозволила Штатам швидко поповнювати запаси союзників без процедурних перепон.

Politico вважає, що також це свідчить про віру Заходу в те, що Україна переможе російських окупантів.

Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

"Поки війна розгортається в Україні, якнайшвидша доставка військової допомоги має вирішальне значення для здатності України захищатися від неспровокованих нападів Путіна", – заявив сенатор-демократ Джин Шахін (Нью-Гемпшир).

Закон про ленд-ліз для України ще має пройти слухання в Палаті представників.

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни за потреби поверталося в США. Якщо майно було знищено, то за нього не сплачували.