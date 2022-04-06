Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, - мер

У четвер прибирання території триватиме.

Волонтери та комунальники прибрали близько 20% вулиць Ірпеня, - мер
Фото: facebook.com/markushinoleksa

Волонтери та комунальники в середу, 6 квітня, прибрали сміття з майже п'ятої частини вулиць міста Ірпінь.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

У четвер прибирання території триватиме.

"Сьогодні наші комунальні служби за допомогою майже 300 волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня. Спочатку наведемо лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі будемо розбирати завали будинків", – написав Маркушин у фейсбуці.

Він подякував усім, хто допомагав відновлювати місто.

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Нагадаємо, сьогодні на дорозі Р-30 (під'їзд до міста Ірпінь) почали облаштовувати тимчасову переправу.

4 квітня Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу, Ірпінь і Стоянку після російської окупації. Він оглянув зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі Р-30. За інформацією пресслужби глави держави, щоб звести тимчасову переправу, знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт споруди триватиме два-три місяці.

Російські військові атакували Ірпінь, що в 5 кілометрах до Києва, з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря.   28 березня мер повідомив про звільнення міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також