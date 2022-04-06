Волонтери та комунальники в середу, 6 квітня, прибрали сміття з майже п'ятої частини вулиць міста Ірпінь.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

У четвер прибирання території триватиме.

"Сьогодні наші комунальні служби за допомогою майже 300 волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня. Спочатку наведемо лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі будемо розбирати завали будинків", – написав Маркушин у фейсбуці.

Він подякував усім, хто допомагав відновлювати місто.

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Фото: facebook.com/markushinoleksa

Нагадаємо, сьогодні на дорозі Р-30 (під'їзд до міста Ірпінь) почали облаштовувати тимчасову переправу.

4 квітня Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу, Ірпінь і Стоянку після російської окупації. Він оглянув зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі Р-30. За інформацією пресслужби глави держави, щоб звести тимчасову переправу, знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт споруди триватиме два-три місяці.

Російські військові атакували Ірпінь, що в 5 кілометрах до Києва, з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря. 28 березня мер повідомив про звільнення міста.