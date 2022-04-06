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РФ здійснила ракетний обстріл однієї із залізничних станцій на сході України, є потерпілі, - Камишін

Пошкоджено будівлю вокзалу, вагони, колію.

РФ здійснила ракетний обстріл однієї із залізничних станцій на сході України, є потерпілі, - Камишін
Фото: Укрзалізниця

Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.

Про це в Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Три ракети прилетіло сьогодні ввечері на станцію на сході країни. Пошкоджено будівлю вокзала, міст, колії, локомотиви, вагони. І пасажирські і вантажні", - зазначив Камишін.

Він повідомив, що є потерпілі.

Нагадаємо, 25 березня Олександр Камишін повідомив, що російські війська обстріляли депо "Укрзалізниці" на сході України. Тоді постраждалих не було.

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