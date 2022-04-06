Окупанти втратили контроль над Осокорівкою, – Генштаб ЗСУ

Основні зусилля ворог зосереджує на наступі на східну частину України.

Росія продовжує готуватися до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над Донеччиною та Луганською областю. Окупанти перегруповуються, ведуть розвідку та намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів у Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

Основні зусилля противника зосереджені на наступі з метою прориву борони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також РФ намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле. В результаті наступальних дій підрозділів ЗСУ Росія втратила контроль над населеним пунктом Осокорівка (Херсонщина).

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Також завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.

Росія запланувала перемістити підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території Білорусі до Бєлгородської області. Фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого вночі російські окупанти обстрілюють місто з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування.

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (Росія) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь, де активно застосовує авіацію. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків.

Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Нагадаємо, бойові втрати противника сягнули 18,6 тис. живої сили. У росіян поменшало на 684 танки, 1861 бойові броньовані машини, 185 одиниць авіації.