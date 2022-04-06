Кличко – киянам, які хочуть повернутися: "Будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста"

Не виключено також, що росіяни зроблять ще одну спробу "взяти місто".

Мер української столиці Віталій Кличко закликав киян, які виїжджали з міста через війну, зачекати з поверненням.

У своєму Telegram він зазначив, що треба бути готовими і до сценарію повторної спроби захоплення Києва.

"Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними – не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21:00 до 6:00", – заявив він.

Кличко також попросив водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, оскільки блокпости ускладнюють трафік. "Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога і підтримка. Разом вистоїмо і переможемо!" – підсумував мер столиці.

Нагадаємо, в Києві та передмісті після звільнення від окупантів проводиться розмінування. Також ворог продовжує випускати по території країни крилаті ракети.