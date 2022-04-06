Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк – загорілися 10 багатоповерхівок

Росія вдень 6 квітня знову обстріляла Сєвєродонецьк. Загорілися 10 багатоповерхівок, кількість загиблих встановлюється.

Обстріл вівся артилерією, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. «Руський мир» знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо", – написав він.

Крім того, сьогодні вороги обстріляли цех лисичанського заводу та житловий будинок у Рубіжному.

Нагадаємо, 3 квітня росіяни втретє влучили в один і той самий житловий будинок в Сєвєродонецьку. Жодних військових обʼєктів там нема і близько.

З Сєвєродонецька проводиться евакуація мирних мешканців, зокрема й сьогодні. Місцева влада закликає виїжджати всіх, хто може.