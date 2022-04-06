За 40 днів війни в Києві загинули вже 89 мирних людей, включно з чотирма дітьми

Від ворожих обстрілів пошкоджено 167 житлових будинків, 44 школи, 26 садочків та навіть один дитбудинок.

Авто з написом 'Діти' та пострілами зі стрілкової зброї

За 40 днів повномасштабної війни Росії проти України в столиці загинули 89 мирних мешканців включно з чотирма дітьми. Поранені 398 людей, з них 20 – діти.

Про це повідомили в КМДА. Там зазначили, що місто веде перелік обʼєктів, пошкоджених від повітряних атак.

З 24 лютого пошкоджень зазнали 167 житлових будинків, 44 школи, 26 дитячих садків, один дитбудинок.

"Також пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель. Масштаби пошкоджень різні: великі, середні та незначні", – зазначили в КМДА.

Крім того, руйнувань зазнали два спортивні об’єкти, пʼять об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

"Місто закликає киян не втрачати пильності та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Тих, хто виїхав зі столиці, просять поки що утримуватися від повернення", – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, вчора мешканці Києва чули вибухи – це було повʼязано з розмінуванням території від російських снарядів. Водночас у місті щоденно лунають повітряні тривоги через ракетні загрози.