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Національна поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ

Лінія працює цілодобово за номером 0 894 201 867.

Національна поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ

Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії. Лінія працює цілодобово за номером 0 894 201 867.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, оператори готові надати консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання. 

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

"Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів знайдете тут", – зазначив голова Нацполіції.

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