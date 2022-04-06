Національна поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ

Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії. Лінія працює цілодобово за номером 0 894 201 867.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, оператори готові надати консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

"Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів знайдете тут", – зазначив голова Нацполіції.