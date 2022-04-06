Турист з Києва загинув у горах на румунській стороні

Вчора зранку до Служби порятунку на Закарпатті надійшов дзвінок стосовно батька й сина (жителів Києва), які вийшли в гори напередодні й відтоді не виходили на зв’язок із родичами.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Останнім відомим місцем перебування людей була полонина Струнга на Мармароському масиві. Однак там рятувальники не виявили слідів заблукалих.

Уже вночі волонтери знайшли сина з ознаками обмороження ніг на румунській стороні. Також під час проведення пошуків було виявлено тіло чоловічої статі.

Наразі вирішується питання їхнього транспортування на територію України.

Окрім того, заблукала група туристів з 7 осіб, включно з провідником. Людей знайшли у закинутому будинку лісника на полонині Лисича.

Рятувальники транспортували громадян до с. Ділове та передали працівникам прикордонслужби.