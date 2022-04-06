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Зеленський відзначив державними нагородами 155 захисників України

17 з них – посмертно. 

Зеленський відзначив державними нагородами 155 захисників України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 155 захисників України, 17 з них – посмертно. 

Про це повідомили у Мінветеранів.

Захисників нагородили відповідно до Указу №215/2022 від 5 квітня 2022 року за “особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Їх нагороджено орденом Богдана Хмельницького І ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІ ступеня, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “Захиснику Вітчизни”. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський передав родині загиблого на Київщині документаліста, фоторепортера Макса Левіна нагороду - орден "За мужність" III ступеня.

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