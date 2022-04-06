СБУ здобула карти та списки окупантів-курсантів, підрозділи яких знищили на Донеччині

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

Як виявилось, Путін відправив на війну в Україну – курсантів Московського вищого військового командного училища. Це оформили як стажування.

“Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти НАТО”, – йдеться у повідомленні.

Також серед здобутих документів СБУ виявила:

талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;

списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;

паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів росіян та особисто Путіна для міжнародних судів.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну.