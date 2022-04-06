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Вночі ППО збила кілька ракет, - Денисенко

У більшості регіонів України, майже по всій території України, знову була повітряна тривога.

Вночі ППО збила кілька ракет, - Денисенко
Архівне фото
Фото: facebook/borzov.s.s

Українські сили ППО вночі збили кілька ракет. Про це у спільному ефірі телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Суспільне.

"У більшості регіонів України, майже по всій території України знову була повітряна тривога… Нам надходить інформація про те, що в ряді регіонів були збиті російські ракети", – зазначив він.

Водночас Денисенко проінформував, що надходять відео і фото з Дніпропетровської області про попадання і пожежу, однак заявив, що наразі більш конкретної інформації надати не може.

Також він зауважив, що поки немає відомостей і про жертви. Однак на фронті найсерйозніших боїв очікують на Донбасі.

"Протягом того, що інтенсивність боїв зменшилась протягом останніх днів, це не означає, що ситуація починає нормалізовуватись. Ми розуміємо, що росіяни продовжують накопичувати велику кількість техніки і живої сили в напрямку Слов'янська і були зафіксовані великі колони з Криму, які йдуть до Херсону і Півдню України. Традиційна історія — Маріуполь, там бої", – зазначив він.

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