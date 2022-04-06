"Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше".

Уряд Естонії передав Україні партію летальної зброї для захисту від російського вторгнення.

Про це повідомило посольство Естонії.

Зазначається, що Україна отримала протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

"Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США також повідомили, що надають Україні додаткову партію зброї на $300 млн.