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На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)

Звуки вибухів чути у Новомосковську.

На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Фото: kazatin.com

На Дніпропетровщині у Новомосковську місцеві мешканці повідомляють про вибухи. Про це інформує Суспільне.Дніпро.

Наразі у місті триває повітряна тривога. Усіх просять лишатися в укриттях. 

Оновлення. Окрім Дніпропетровщини, про вибухи повідомляють також місцеві мешканці Львівської області. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців лишатися в укриттях, оскільки працює ППО.

"Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп", - написав Козицький. 

Максим Козицький додав, що вибухи чути в районі міста Радехів. Інформації про постраждалих наразі немає.

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