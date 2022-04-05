На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)

На Дніпропетровщині у Новомосковську місцеві мешканці повідомляють про вибухи. Про це інформує Суспільне.Дніпро.

Наразі у місті триває повітряна тривога. Усіх просять лишатися в укриттях.

Оновлення. Окрім Дніпропетровщини, про вибухи повідомляють також місцеві мешканці Львівської області. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців лишатися в укриттях, оскільки працює ППО.

"Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп", - написав Козицький.

Максим Козицький додав, що вибухи чути в районі міста Радехів. Інформації про постраждалих наразі немає.