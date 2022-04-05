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На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні

Мама Анна Яхно розшукувала сина більше трьох тижнів. 

На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні

На Київщині знайшли тіло чотирирічного Сашка. Його більше трьох тижнів розшукувала мама Анна Яхно. Про смерть сина вона повідомила на своїй сторінці в Instagram

Саша зник 10 березня. Оскільки всі дороги у Вишгородському районі, де перебував хлопчик, були заблоковані російськими військовими, Саша разом з бабусею евакуювалися човном. Однак човен перекинувся. 11 березня тіло бабусі знайшли місцеві мешканці, однак Саші поряд не було. Хлопчика тривалий час шукали. Він був єдиним у рятувальному жилеті під час евакуації.

Приносимо співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, що геноцид, влаштований російськими окупантами в Україні, може стати найбільшим у Європі з часів Другої світової війни. Кількість цивільних жертв в Ірпені та Бучі вже перевищила кількість убитих у хорватських містах Госпич та Вуковар – міжнародно визнаних випадках військових злочинів.

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