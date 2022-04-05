В Україні створили додаток для пошуку зниклих тварин

В Україні зʼявився додаток для пошуку загублених тварин Petsi. Його створили активісти.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"У додатку знаходиться фільтрована інформація і фото тварин, яких загубили і кого вже знайшли. Також, якщо ви просто на вулиці бачите загублену тварину, то через додаток можна закинути фото, і таким чином допомогти тим, хто шукає свою згубу", – сказано в повідомленні організації у соцмережах.

Додаток @petsiapp доступний в Play Market та AppStore.

"Спільними силами ми зможемо врятувати максимум життів!", – вважають в UAnimals.

Як повідомляли, внаслідок обстрілів російськими військами знищено "Фельдман Екопарк" під Харковом, левів і тигрів хочуть приспати. UAnimals долучилася до порятунку тварин. Домовлено, що звірів прийме Притулок диких тварин Наталії Попової у Чубинському під Києвом.