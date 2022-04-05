Росія забирає з Білорусі техніку, а у своїх військових училищах шукає охочих для війни в Україні, - Генштаб

РФ вивозить залізницею та військово-транспортними літаками свою техніку з території Білорусі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також зафіксували переміщення окремих білоруських підрозділів в бік державного кордону України. Командування ЗСУ не виключає проведення ротації підрозділів, які залучені до посилення охорони держкордону Білорусі.

За даними Генштабу, в західному військовому окрузі РФ проводять заходи прихованої мобілізації, щоб доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат на території України.

"У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби", - зазначили в Генеральному штабі.

Ситуація на інших напрямках, за повідомленням командування ЗСУ, така:

Росія продовжує перегруповувати свої війська . Противник не відмовився встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. Тож намагається покращити положення своїх підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах .

. Противник не відмовився встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. Тож намагається покращити положення своїх підрозділів у . російські війська, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію , щоб завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області було пошкоджено цистерну з азотною кислотою.

, щоб завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області було пошкоджено цистерну з азотною кислотою. на Слобожанському напрямку триває блокада окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка російські окупанти розшукують проукраїнсько налаштованих жителів та незаконно їх затримують.

триває блокада окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка російські окупанти розшукують проукраїнсько налаштованих жителів та незаконно їх затримують. В Ізюмі загарбники займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою обстрілюють населений пункт і створюють вигляд "документування".

загарбники займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою обстрілюють населений пункт і створюють вигляд "документування". На Донецькому напрямку Росія за підтримки авіації та артилерії продовжує штурм Маріуполя.

Росія за підтримки авіації та артилерії продовжує штурм Маріуполя. В тимчасово окупованому Бердянську затримують жителів.

затримують жителів. В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані "контракти" з російським міністерством охорони здоров’я.

"Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відмовилася від планів окупувати Україну і після перегрупування зосередить удар на сході та півдні.

В СБУ повідомили,що РФ готує масштабну фальсифікацію в Маріуполі, щоб звинуватити в ній Україну. Головне завдання роспропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії з масового вбивства окупантами мирних жителів на Київщині.