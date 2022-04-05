На Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили 5 квітня російський БпЛА.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
За інформацією ДПСУ, ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку. Прикордонники знищили його за допомогою стрілецької зброї.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові збили 94 російських оперативно-тактичних безпілотників.
Упродовж тижня українські зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога.