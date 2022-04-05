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Ворожий безпілотник збили українські прикордонники на Донеччині

"Зняли" БпЛА зі стрілецької зброї.

Ворожий безпілотник збили українські прикордонники на Донеччині
Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України

На Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили 5 квітня російський БпЛА.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

За інформацією ДПСУ, ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку. Прикордонники знищили його за допомогою стрілецької зброї.

Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України

Фото: російський безпілотник БпЛА

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові збили 94 російських оперативно-тактичних безпілотників.

Упродовж тижня українські зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога.

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