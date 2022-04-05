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Мінус три танки і паливозаправник: "марунові берети" оприлюднили відео знищення техніки РФ

Окупанти, які вціліли, скористалися димом від палаючої техніки, щоб відступити.

Мінус три танки і паливозаправник: "марунові берети" оприлюднили відео знищення техніки РФ
Фото: скрін відео

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали нових втрат російським окупаційним військам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування ДШВ.

"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України було знищено три танки та автомобільний паливозаправник  підрозділу ЗС РФ", - розповіли військові.

За інформацією командування ДШВ, "залишки" окупантів почали відступати, застосувавши для прикриття дими.

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ, від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила у війні понад 18,5 тисячі особового складу, а також чимало техніки - 676 танків, 1858 бойових броньованих машин, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами та ін.

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