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Британія може постачати в Україну паливо, - Галущенко

ВБ також планує збільшити свої ядерні потужності і побудувати 6-7 нових АЕС до 2050 року, щоб знизити свою енергетичну залежність від РФ.

Британія може постачати в Україну паливо, - Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: НАЕК "Енергоатом"

Великобританія може стати одним з джерелом постачання палива в Україну.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з британським колегою Квазі Квартенгом, передає Міненергетики.

Також сторони обговорили співпрацю обох країн в атомній енергетиці.

"Російська армія намагається знищувати нашу паливну інфраструктуру і Україна зацікавлена у диверсифікації напрямків постачання пального", - зазначив Галущенко.

Глава Міненергетики також висловив підтримку рішення Великобританії щодо подальшого розвитку ядерної енергетики. Так, із з метою зниження енергетичної залежності від Росії Великобританія планує збільшити свої ядерні потужності і побудувати 6-7 нових АЕС до 2050 року.

Нагадаємо, наприкінці березня Польща надала Україні устаткування для відновлення енергетичної інфраструктури. А від Австралії наша держава отримає безкоштовно 70 000 тонн вугілля. Вартість вантажу та його доставку покриє уряд Австралії.

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