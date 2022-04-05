Британія може постачати в Україну паливо, - Галущенко

ВБ також планує збільшити свої ядерні потужності і побудувати 6-7 нових АЕС до 2050 року, щоб знизити свою енергетичну залежність від РФ.

Великобританія може стати одним з джерелом постачання палива в Україну.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з британським колегою Квазі Квартенгом, передає Міненергетики.

Також сторони обговорили співпрацю обох країн в атомній енергетиці.

"Російська армія намагається знищувати нашу паливну інфраструктуру і Україна зацікавлена у диверсифікації напрямків постачання пального", - зазначив Галущенко.

Глава Міненергетики також висловив підтримку рішення Великобританії щодо подальшого розвитку ядерної енергетики. Так, із з метою зниження енергетичної залежності від Росії Великобританія планує збільшити свої ядерні потужності і побудувати 6-7 нових АЕС до 2050 року.

Нагадаємо, наприкінці березня Польща надала Україні устаткування для відновлення енергетичної інфраструктури. А від Австралії наша держава отримає безкоштовно 70 000 тонн вугілля. Вартість вантажу та його доставку покриє уряд Австралії.