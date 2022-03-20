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Австралія надасть Україні 70 000 тонн вугілля безкоштовно

Відправлення буде організовувати австралійська компанія Whitehaven Coal. 

Австралія надасть Україні 70 000 тонн вугілля безкоштовно
Фото: AliExpress

Австралія надасть Україні 70 000 тонн вугілля безкоштовно. Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.

Запит про постачання для посилення енергетичної безпеки робив уряд України, йдеться на сторінці Міністерства енергетики України в Facebook.

"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку росії”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

Австралія акумулювала обсяги вугілля, що стане внеском країни в забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.

Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі по урядовій лінії разом з українською стороною відпрацьовується питання якомога швидшого постачання. 

Нагадаємо, Австралія також застосувала санкції щодо Росії, зокрема негайну заборону на експорт до країни-окупантки глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, до Росії. 

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