Австралія запроваджує санкції проти російських банків та олігархів

Австралія оголосила про нові санкції проти 11 російських банків та державних структур, йдеться у заяві міністра закордонних справ країни Маріс Пейн, передає CNN.

Вона наголосила, що Австралія продовжуватиме працювати зі своїми партнерами над координацією санкцій та «обмеженням фінансування незаконної війни президента (Володимира) Путіна».

«Сьогоднішній список включає Російський фонд національного добробуту та Міністерство фінансів Росії. Після нещодавнього включення Центрального банку РФ Австралія тепер націлена на всі російські державні структури, відповідальні за випуск та управління суверенним боргом Росії», - сказала вона.

«Більшість банківських активів Росії тепер підпадають під наші санкції разом із усіма організаціями, які керують суверенним боргом Росії».

Пейн також оголосила про нові санкції проти російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаски, голови алюмінієвої компанії «Русал», якій належить 20% австралійської компанії Queensland Alumina.

Австралія "глибоко віддана тому, щоб покласти на Росію великі витрати", - сказав Пейн, підтвердивши "непохитну підтримку Канберрою суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України".